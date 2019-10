(ANSA) – SOELDEN (AUSTRIA), 17 OTT – Piste pronte e ben innevate a Soledn e così, dopo il classico controllo neve dei suoi tecnici la Fis ha dato via libera alle gare di apertura della stagione 2019-2020 sul ghiacciaio tirolese. Sabato 26 ottobre è in programma uno slalom gigante donne e domenica 27 quello uomini. Sarà la prima stagione senza tre grandi campioni che per anni hanno dominato in coppa del mondo e ora hanno lasciato le competizioni: l’austriaco Marcel Hircher, l’americana Lindsey Vonn ed il norvegese Aksel Svindal.