(ANSA) – BRUXELLES, 17 OTT – “Dove c’è volontà c’è accordo e noi lo abbiamo”, ha twittato Juncker. E’ un accordo “bilanciato ed equo per l’Ue e Gb e testimonia il nostro impegno a trovare soluzioni. Raccomando che il Consiglio Europeo faccia sua l’intesa”. “Devo dire che sono felice per questo accordo, ma che sono triste per la Brexit”. Ha detto anche il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al termine della conferenza stampa congiunta a Bruxelles con il premier britannico Boris Johnson.