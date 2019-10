(ANSA) – POTENZA, 18 OTT – Una maxi piantagione di canapa indiana, con circa undicimila piante coltivate in sette serre allestite in una zona rurale, e un laboratorio per la lavorazione della droga sono stati stati scoperti e sequestrati a Venosa (Potenza) dai Carabinieri, che hanno arrestato cinque persone con le accuse, in concorso, di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. I particolari dell’operazione saranno illustrati stamani in una conferenza stampa alle ore 10 nella sede del Comando provinciale di Potenza dei Carabinieri.(ANSA).