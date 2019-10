(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Canoisti da 13 nazioni per quella che si preannuncia una 16esima edizione sempre più avvincente. Domenica 20 ottobre sul fiume Adige gli occhi della canoa mondiale saranno puntati sull’Adigemarathon, maratona internazionale di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige tra Trentino e Veneto. In acqua scenderanno gli agonisti (partenza ore 10), sul tradizionale percorso di 35 chilometri dalla trentina Borghetto d’Avio alla veronese Pescantina. Dall’Isola di Dolcè partiranno giovani promesse, amatori ed appassionati di rafting che pagaieranno per 20 chilometri fino a Pescantina. Complessivamente gli iscritti sono oltre 1000 per la più grande festa della canoa italiana. La manifestazione, organizzata dai Canoa Club Pescantina guidato dal pluricampione mondiale Vladi Panato e Borghetto d’Avio, il fondamentale apporto dei Comuni di Dolcè e Pescantina e 300 volontari, lo scorso anno vide il successo del K2 senior olimpico tedesco di Kroener/Paufler del Wassersport Wiesbaden 1921 col tempo di 1 ora 54 minuti e 26 secondi in solitaria. Primo equipaggio italiano il K2 olimpico senior di Federico Urbani/Tommaso Freschi della Canottieri Comunali Firenze, noni assoluti e terzi di categoria (2 ore 3 minuti 23 secondi).