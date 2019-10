(ANSA) – MILANO, 18 OTT – Sono più di 2.700, e fra queste anche la senatrice a vita Liliana Segre, le persone che finora hanno aderito alla petizione online per ‘salvare la Casa della Memoria di Milano’, trovando un altro spazio per aprire il museo della Resistenza. Il progetto infatti al momento prevede la creazione al piano terra “nel ristrettissimo spazio di 400 mq” di “una installazione esclusivamente multimediale, che viene definita ‘Museo nazionale della Resistenza’”. “Se ciò si verificasse – secondo il comitato promotore della petizione – Milano, Città Medaglia d’Oro della Resistenza non avrebbe un Museo degno della sua storia, e il progetto Casa della Memoria come luogo attivo e aperto cesserebbe di esistere”. E’ fissata per lunedì prossimo alla Casa della Cultura una conferenza stampa per chiedere “al Sindaco di Milano Giuseppe Sala di far vivere la Casa della Memoria e dare a Milano un vero Museo della Resistenza”, presenti alcuni dei primi firmatari fra cui Nando Dalla Chiesa e l’archistar Stefano Boeri. (ANSA).