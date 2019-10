(ANSA) – ROMA, 18 OTT – “La delibera è stata assunta all’unanimità. Il Cda di Sport e Salute è composto da tre componenti ed è integrato da Carlo Mornati per il Coni. La buona notizia, anche un nostro obiettivo, è stato il voto unanime che ha visto anche il Coni votare a favore di questi criteri”. Lo dice il presidente e ad di Sport e Salute Rocco Sabelli, illustrando in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora i nuovi criteri di distribuzione dei contributi alle federazioni approvati per i fondi extra di 60 milioni per il 2019 dal Consiglio di amministrazione dell’Ente stamane. “E’ stata fatta una vera e propria finanziaria dello sport. Tra la vecchia e la nuova transizione abbiamo bisogno di una gradualità per non creare discontinuità per le federazioni”, ha aggiunto Sabelli.