(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Ovidio Guzman Lopez, figlio ventenne di Joaquin “El Chapo” Guzman, il leader narco in carcere in Usa, “è libero e ha contattato la famiglia”: lo afferma il legale Jose Luis Gonzalez Meza ai media messicani. Le autorità centrali confermano che l’operazione per arrestarlo è stata “interrotta” per “salvaguardare i residenti” nell’area in cui il narcotrafficante era stato individuato. Il bilancio della ‘battaglia’ tra narco e forze di sicurezza a Culiacan è di nove feriti, tra i quali sei militari.