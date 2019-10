(ANSA) – ROMA, 18 OTT – La Sagrada Familia ha annunciato la sospensione di tutte le visite per via delle sciopero generale e dei cortei che andranno avanti a Barcellona per tutta la giornata. Intanto, la prima delle cinque ‘Marce per la libertà’ che sono partite da diverse zone della Catalogna è arrivata in città dopo aver camminato per tre giorni da Vic e Berga. Gli altri cortei provengono Girona, Tarragona e Castelldefels.