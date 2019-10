(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Buona giornata per l’Aprilia nelle libere di Motegi in vista del gp del Giappone di motogp. Aleix Espargaró è entrato nella top-10, con il tempo di 1’45.721 a meno di un secondo dalla vetta. Qualche difficoltà in più per Andrea Iannone. Con lo spettro della pioggia a condizionare le strategie, nelle prime libere i piloti hanno spinto da subito quasi in una anteprima della qualifica. “Sono molto soddisfatto -dice Espargarò- sia per la top ten sia per il tempo finale. Riesco a esprimere il massimo e questo rimane l’obiettivo nel finale di stagione”. Per Iannone “le sessioni sono state una specie di qualifica. Purtroppo -dice- negli ultimi tentativi sono andato lungo perdendo tempo, ma non mi preoccupa. Piuttosto faccio ancora fatica a controllare la moto, il comportamento non è stabile e questo si fa sentire specie in un circuito come questo. Ma abbiamo già qualche idea da provare”. (ANSA).