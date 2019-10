(ANSA) – ROMA, 18 OTT – “Faremo ciò che ci dicono, se dobbiamo giocare il 26 lo faremo e se dovremo cambiare l’importante sarà essere consultati. Ho una preferenza ma non la dirò, sappiamo che potremmo il 7 o il 18 dicembre e noi ci adatteremo a quello”: così il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, interpellato oggi in conferenza stampa sul rinvio del ‘Clasico’ per via delle tensioni sociali in Catalogna. L’incontro stampa serve anche al tecnico francese per commentare il vis-a-vis avuto con Paul Pogba a Dubai e che ha alimentato più di una voce in chiave mercato: E’ stata pura coincidenza – chiarisce Zizou – lui era lì e anche io ero lì. E poiché ci conosciamo, parliamo, ma non ho intenzione di dire di cosa abbiamo parlato, solo che ci conosciamo da molto tempo”.