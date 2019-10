(ANSA) – ROMA, 18 OTT – La partita di domani contro l’Atalanta all’Olimpico “sarà determinante per la classifica, una gara aperta e avvincente contro un avversario scomodo. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Ci serve la continuità che ha l’Atalanta, a livello tecnico non siamo inferiori”. Lo dice l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di domani contro gli orobici. “Il loro valore aggiunto è Gasperini, ma sarebbe ingeneroso per i calciatori e la società dire che è soltanto merito del tecnico”, ha aggiunto Inzaghi, che rispondendo a chi gli fa notare che secondo Klose la Lazio non è ancora da Champions, replica: “Penso che dobbiamo alzare l’asticella, abbiamo una squadra attrezzata per arrivare tra le prime quattro. Cercheremo di smentire il giudizio di Klose con il lavoro”.