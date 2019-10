(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Ammonta a oltre 6 milioni di euro il contributo extra per il 2019 assegnato da Sport e Salute alla Federcalcio. Per la precisione, 6.363.203 euro per la Figc e si tratta del contributo più sostanzioso tra le federazioni che ne usufruiranno. A seguire, alla Federnuoto andranno 2.460.902 euro, alla Federvolley 2.455.037 euro, poi gli Sport Invernali con 2.123.943 euro, la Federatletica con 2.088.096 euro e la Federbasket con 1.909.924 euro. Poco più di 1.8 milioni alla Federtennis. La ripartizione, come confermato dal presidente e ad di Sport e Salute Rocco Sabelli ha fatto riferimento ai vecchi criteri di distribuzione dei fondi ed è stata approvata all’unanimità dal cda dell’ente riunitosi questa mattina.