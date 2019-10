(ANSA) – FOLIGNO (PERUGIA), 18 OTT – “Figli e fratelli dell’Umbria, andate a votare”: è l’invito che il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, card. Gualtiero Bassetti, ha rivolto ai cittadini umbri in vista delle elezioni regionali del 27 ottobre. “C’è bisogno che vi esprimiate – ha sottolineato – in un momento così complesso per l’Umbria, l’Italia e per tutta l’umanità, perché tutto quello che oggi facciamo può avere un valore mondiale”. (ANSA).