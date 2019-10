(ANSA) – CULIACAN (Messico), 18 OTT – Si registra un bilancio di otto morti nella ‘battaglia’ tra narco e forze di sicurezza a Culiacan, nel nord del Messico, in cui è sfociata l’operazione lanciata nel tentativo di arrestare il figlio ventenne di Joaquin “El Chapo” Guzman, il leader narco in carcere in Usa. Lo hanno riferito in conferenza stampa autorità federali. Si tratta di un civile, un membro della Guardia Nazionale, un prigioniero e cinque aggressori.