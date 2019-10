(ANSA) – TERNI, 18 OTT – Visita al Polo di mantenimento delle armi, a Terni, oggi pomeriggio, del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Ad accoglierlo il comandante dei Trasporti e materiali, il maggiore generale Arnaldo Della Sala, e il direttore dello stabilimento, il brigadiere generale Vincenzo Sanfilippo. Con loro Guerini si è intrattenuto tra i vari reparti e la raccolta tecnica della ex Fabbrica d’armi e poi ha incontrato il personale. “Ho scelto questo stabilimento – ha spiegato – perché mi è stato illustrato come un punto di eccellenza. Ho avuto l’occasione di conoscerlo personalmente, di apprezzarne la storia, le competenze e la passione di chi ci lavora, di capire quali sono i punti su cui lavorare, che si inseriscono all’interno di una cornice più ampia che riguarda altri enti della difesa”. A detta del ministro la legge 244/12, che prevede la riduzione entro il 2024 degli organici del personale civile della Difesa, merita “una riflessione, anche con il Parlamento, rispetto alle conseguenze”. “Le esigenze che riguardano il personale devono essere affrontate – ha continuato – in termini di risposta al blocco del turn over degli scorsi anni. Ci sono già attività in corso da questo punto di vista, altre potranno essere realizzate”. (ANSA).