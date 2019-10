(ANSA) – SOFIA, 18 OTT – Si ferma alle semifinali il cammino dell’azzurro del Taekwondo nel Gp di Sofia, torneo di particolarmente importanza in ottica qualificazione a Tokyo 2020, visto che mette in palio punti pesanti per il ranking olimpico. Il 18enne talento di Mesagne ha battuto agli ottavi il giapponese Ryuta Matsui in soli 2 round per 30-6, poi ai quarti si è imposto sullo spagnolo Jesus Cabrera Tortosa (n.3 del ranking olimpico). In semifinale ha invece perso contro il, sudcoreano Jun Jang, campione del mondo in carica.