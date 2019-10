(ANSA) – LONDRA, 18 OTT – Boris Johnson ha invitato i deputati e il Paese ritrovare “l’unità” in vista del voto di domani nel Parlamento britannico sulla ratifica del nuovo accordo sulla Brexit da lui concluso ieri con Bruxelles. “Non c’è un epilogo migliore” possibile, ha detto stasera il premier Tory alla Bbc, riconoscendo come la Brexit abbia “diviso” il Regno e indicando ora il via libera al suo deal come un modo per guardare avanti e occuparsi del futuro della nazione.