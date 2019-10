ROMA. – Nel segno della Yamaha la seconda giornata di libere sul circuito di Motegi dove domenica si correrà il Gp del Giappone di motociclismo. Anche se i giochi per il titolo iridato sono già stati fatti settimana scorsa in Thailandia, con lo spagnolo Marc Marquez che ha messo il sigillo sul suo sesto titolo nella classe regina, la corsa si anuncia comunque interessante.

Oggi il più veloce è stato ancora una volta Fabio Quartararo, il francese della Yamaha Petronas che insegue il titolo di miglior esordiente dell’ano, seguito a ruota dallo spagnolo Maverick Vinales sulla Yamaha ufficiale.

Quartararo ha fatto il miglior giro di pista in 1.44.764, con Vinales indietro di 321 millesimi. Terzo il neocampione del mondo della Honda, a 336 millesimi. Poi Andrea Dovizioso su Ducati a 650 e Rossi a 702, davanti all’altro pilota della Yamaha Petronas, Franco Morbidelli a 798 millesimi.

Domani si farà sul serio con le qualifiche per determinare la griglia di partenza, con il cannibale Marquez deciso a puntare alla vittoria, come ha detto in conferenza stampa, per niente pago del titolo appena messo in bacheca.

“Oggi non è stato il giorno migliore per noi, la nostra migliore FP2 dell’anno, -ha detto Marquez- ma siamo ancora in una buona posizione e vicini. Abbiamo un paio di idee da sviluppare e dobbiamo ancora capire un pò più le gomme, quindi speriamo che il tempo domani sia buono”.

Piccole novità e qualche esperimento anche per il Dottore, che ha applicato una modifica al suo stile di guida, tenendo due dita anzichè tre sulla leva del freno.

“Ho fatto un buon giro e sono tra i primi 10 -ha detto Rossi- questo è molto importante perché sembra che domani il tempo sarà brutto. Per il resto, non è stato poi così male. Sfortunatamente, c’è stato un problema con i freni della prima moto, quindi abbiamo dovuto togliere le gomme e metterle sulla seconda moto, che era stata impostata in modo leggermente diverso. Come sempre dobbiamo capire le gomme. Ma il mio ritmo è abbastanza buono”.

Ancora più su di morale il compagno di squadra Vinales: “Sono veramente felice -ha detto. Mi sento molto fiducioso. Abbiamo provato molte cose, il che è positivo, perché non sappiamo come sarà il tempo domani. Cercheremo di essere veloci sul bagnato -ha aggiunto lo spagnolo. Normalmente questo è uno dei nostri punti di forza e di solito siamo da primi posti. Quindi il nostro obiettivo principale per domani sarà la prima fila, anche sotto la pioggia”.