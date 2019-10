BUENOS AIRES. – In un clima di polemiche e tensioni, la Bolivia si accinge a votare domenica in una elezione generale alla quale il socialista Evo Morales, al potere dal 2006 quale primo presidente di origine indigena del Paese, chiede il via libera per un quarto mandato quinquennale.

A provare a sbarrargli il cammino c’è una opposizione di centro e di destra che lo accusa senza mezzi termini di “ambizioni dittatoriali”.

Questo appuntamento, fra l’altro, è il primo di una settimana che vedrà domenica 27 ottobre un voto presidenziale anche in Argentina ed in Uruguay, ed elezioni amministrative in Colombia.

Di fronte agli attacchi dei suoi sfidanti – il centrista ex presidente Carlos Mesa, ed il candidato della destra, Oscar Ortiz – Morales ha risposto accusandoli di essere funzionali ai progetti neocoloniali degli Usa in America latina.

E rivelando in una intervista che membri dei comitati civici di Santa Cruz, La Paz e Cochabamba, all’opposizione, avrebbero tenuto riunioni con militari dei servizi sedentari per pianificare un colpo di stato e disconoscere la sua possibile vittoria.

Gli analisti ammettono che il capo dello Stato, esponente del socialismo latinoamericano del XXI secolo, non è attaccabile sul piano della politica economica. La Bolivia è il Paese della regione con più crescita (4,22% nel 2018) e minore disoccupazione (5%), con inflazione a meno del 5% e una forte riduzione della povertà ad un terzo della popolazione.

La principale critica nei suoi confronti riguarda l’aver fatto sì che, nonostante il rigetto in un referendum del 2016 di una riforma costituzionale, Morales abbia manovrato affinché il Tribunale supremo elettorale boliviano gli permettesse una quarta candidatura, evocando i suoi “legittimi diritti umani”.

Per questo l’opposizione negli ultimi giorni ha organizzato tre “Cabildo” (assemblee popolari) a Santa Cruz, Cochabamba e La Paz, in cui la candidatura, e la eventuale vittoria di Morales, sono state considerate “illegittime” con un voto dei presenti.

La strategia ricorda quella nei confronti del presidente Nicolas Maduro in Venezuela. Là gli oppositori, guidati da Juan Guaidó, hanno considerato illegittimo il successore di Hugo Chávez per le irregolarità nella sua elezione del 20 maggio 2018.

Nei sondaggi il capo dello Stato, che ha dichiarato alla Deutsche Welle (Dw) che questa sarà la sua ultima sfida elettorale, appare in vantaggio sul suo principale avversario, Carlos Mesa, ma senza una certa prospettiva di vittoria al primo turno.

In Bolivia un candidato si aggiudica la presidenza se ottiene il 50% più uno dei voti, o il 40%, ma con dieci punti di vantaggio sul più vicino sfidante. Nelle precedenti votazioni Morales ha ottenuto il 54% (2005), 64% (2009) e 61% (2014).

Questa volta pare escluso il superamento della soglia della metà dei voti, mentre i sondaggi lo pongono vicino al vantaggio del dieci per cento. Il team di Morales sostiene che le inchieste boliviane non offrono un quadro certo della volontà popolare perché il campione è prevalentemente urbano.

Evo, invece, ha la sua roccaforte nelle zone rurali, da cui lui stesso proviene. In caso di un ballottaggio, però, le prospettive di rielezione si farebbero per lui indubbiamente più complicate.

(di Maurizio Salvi/ANSA