(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Il Paris St. Germain continua a vincere. Questa volta lo fa, per 4-1, sul campo del Nizza e alla voce ‘marcatori’ del tabellino compare anche il nome di Mauro Icardi, al terzo gol nelle sue ultime 4 apparizioni con la maglia del Psg. Le altre reti dei parigini sono state di Di Maria (2) e Mbappé. Nizza in nove dal 31′ st per le espulsioni di Cyprien (doppia ammonizione) e Herelle (schiaffo all’ex romanista Paredes).