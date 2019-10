CARACAS – Dopo la tre giorni della Coppa Pollito dedicata ai più piccoli, domani sarà il turno dei più esperti. A tuffarsi in vasca saranno i master che lotteranno per portare a casa la Coppa Pollito “master”, che in questo 2019 si disputerà in onore di Tomaso Dal Maso (nuotatore del Centro Italiano Venezolano di Caracas scomparso ad inizio dell’anno).

Si stima che alla manifestazione parteciperanno circa 200 atleti con un’età compresa tra i 19 ed i 70 anni.

Oltre ai padroni di casa del CIV di Caracas, a sfidarsi in vasca ci saranno: Suma Deportes, Mantarrayas de Baruta, Club Puerto Azul, Valle arriba Athletic Club, Hogar Canarios de Venezuela, Casa Italia di Maracay, Caracas Multisport, Loyola Master, Los Angeles Open Water e Centro Portugués. I campioni si sfideranno negli stili classici: rana, dorso, farfalla, libero, combinata e staffetta.

Nella categoria femminile il sodalizio di Prados del Este sarà degnamente rappresentato da: Elvic Arrieche, Milagros Álvarez, Ana Karina Barboza, Andrea Carolina León, Maria Alejandra Martin, Patricia Rodriguez, Maria Angela Ruggiero, Beatrice Valenti, Maylin Zambrano, Andreina Amaya, Susy Santini, Cristina Faundes, Eilyn Ramos¸ Fabiana Ortega, Nella Giangrave, Sabrina Taddeo, Rosaria “Sarita” de Luca e Marianna Colasante.

Mentre nella categoria maschile si tufferanno in vasca: Victor Arrieche, Vittorio Bozza, Yorman Cedeño, Leonardo Di Cesare, Freddy García, Johann Gómez, Florencio “Renny” Gómez, Arturo Godoy Sander, Guillaume Menard, Mehmet Ozbek, Antonio Piazza, Piero Alberto Saccogna, Alejandro Spinetti, Vittorio Renzzin, Jose Gabriel (totty), Renato Ostilla, Raffaele Pisano, Irwims Daniel López Parra, Edgardo Alfonso Barroso, Carlos Félix Sánchez Rojas, Alberto Bergamini, Enrique Gutiérrez, Raimund Schmidt, Ramon Arreaza, Gustavo Hernández, Miguel Blasucci, Aniello De Vita, Jesús Guillermo Carrero, José Medina, Daniel “caraota” Godoy, Carlos Tommasetti, Armando Taddeo, Deyker Palacios, Julio Cesar Duran, Miguel Méndez.

L’appuntamento per la Coppa Pollito master é fissato per domani nelle vasche del Centro Italiano Venezolano di Caracas.

(di Fioravante De Simone)