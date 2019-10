CARACAS – Pronti via! L’italiana Pamela Conti, appena presenta come nuova allenatrice della Vinotinto, ha diramato la sua prima lista di convocate dove spicca il nome dell’italo-venezuelana Babara Olivieri, ex Deportivo La Guaira ed attualmente in forza al Thompinks High School, negli Stati Uniti. Tra le convocate della Conti c’é anche l’interista Joemar Guarecuco.

La nazionale venezuelana svolgerà il suo primo ritiro tra il 4 ed il 12 novembre in Italia dove affronterà la Roma e la nazionale di San Marino.

La palermitana, ieri in conferenza stampa, ha dimostrato che ha le idee chiare: portare la nazionale venezuelana al prossimo mondiale di calcio.

“Io credo molto in queste ragazze, io credo che c’é già un feeling reciproco, spero di riuscire a raggiungere la meta che abbiamo in comune: timbrare il biglietto per il prossimo mondiale di calcio che si disputerà nel 2023”

Va ricordato che la Conti ha avuto un primo contatto con la nazionale del Venezuela durante il ritiro che si é svolto pochi giorni fa nel Centro Nacional de Alto Rendimiento di Yaracuy.

Questa la lista delle 25 calciatrici convocate da Pamela Conti:

1) Lisbeth Castro (Atlético Huila / Colombia)

2) Paola Villamizar (Santos F.C. / Brasile)

3) Michelle Romero (Deportivo La Coruña / Spagna)

4) Petra Cabrera (Flor de Patria F.C.)

5) Yenifer Giménez (F.C. Aurillac Arpajon / Francia)

6) Barbara Olivieri (Thompinks High School / Stati Uniti)

7) Gabriela Garcia (Deportivo La Coruña / Spagna)

8) Mery Pérez (Deportes Tolima / Colombia)

9) Natasha Rosas (Independiente Santa Fe / Colombia)

10) Lourdes Moreno (Deportivo La Coruña / Spagna)

11) Dayana Rodríguez (Estudiantes de Caracas)

12) Maikerlin Astudillo (Real Betis Balompie / Spagna)

13) Yerliane Moreno (Cúcuta Deportivo / Colombia)

14) Yaribeth Ulacio (Fairvesta Vonderland F.C / Austria)

15) Oriana Altuve (Rayo Vallecano / Spagna)

16) Ysaura Viso (BSU / Cina)

17) Jaylis Oliveros (Atlético Huila / Colombia)

18) Yessica Velásquez (C.D. Junior / Colombia)

19) María Rodríguez (Santiago Morning / Cile)

20) Marialba Zambrano (Sol de América / Paraguay)

21) Claudia Rodríguez (Lorca Féminas / Spagna)

22) Nayluisa Cáceres (CD Tenerife / Spagna)

23) Daniuska Rodríguez (SC Braga / Portogallo)

24) Sandra Luzardo (Albacete Balompié / Spagna)

25) Joemar Guarecuco (Inter de Milán / Italia)

(Di Fioravante De Simone)