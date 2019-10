(ANSA) – ROMA, 19 OTT – “Domani in gara non sarà facile mantenere questo ritmo ma voglio portare l’Aprilia in top-10”. Aleix Espargarò è molto soddisfatto della nona posizione in griglia conquistata a Motegi in vista del Gp del Giappone di domani e ottenuta con gomme slick su una pista ancora umida per la pioggia caduta in precedenza. Giornata complicata per Andrea Iannone, conclusasi con una Q1 compromessa da un problema tecnico. Costretto ad utilizzare la seconda moto, l’italiano non è riuscito a migliorare e si troverà a partire dalla ottava fila. “Oggi le condizioni non erano semplici, sono sorpreso del tempo che siamo riusciti a fare – ha affermato ancora Espargarò -. Il livello in MotoGp è incredibile. Siamo riusciti a conquistare la terza fila, sono soddisfatto”. “Purtroppo oggi non siamo riusciti a trovare il ritmo, sul bagnato e quando la pista si asciugava – ha dichiarato Iannone -. In qualifica ho dovuto usare la seconda moto, compromettendo di fatto la posizione di partenza. Ci aspetta ancora una gara difficile”.