(ANSA) – LONDRA, 19 OTT – “Questo governo non può essere creduto e noi non ci faremo ingannare”. Così il leader dell’opposizione laburista britannica Jeremy Corbyn rispondendo ai Comuni al premier conservatore Boris Johnson nel dibattito sull’accordo sulla Brexit. Accordo che Corbyn ha denunciato come dannoso “per l’economia” del Paese, per “i diritti dei lavoratori e per l’ambiente”, invitando il Parlamento a respingerlo. E avanzando il sospetto che non garantisca neppure con sicurezza di scongiurare in ultimo un possibile no deal.