(ANSA) – MATERA, 19 OTT – Matera Capitale europea della Cultura 2019 “è stata una grande opportunità per l’Italia, per questo bellissimo territorio, per questa città che porta la cultura italiana e il patrimonio artistico del nostro Paese all’interno di un dibattito internazionale”. Lo ha detto il Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che ha pranzato con gli amministratori comunali e con i docenti e gli alunni della scuola primaria “Padre Minozzi”. In serata, sempre nella Città dei Sassi, il Ministro parteciperà all’inaugurazione del Campus universitario di via Lanera.