(ANSA) – ROMA, 19 OTT – Il palazzo dell’Enel a Santiago del Cile è stato completamente distrutto dalle fiamme appiccate nella notte da sconosciuti, attorno alle 23 ora locale, saliti al 16mo piano dalle scale esterne di emergenza. La situazione ora è sotto controllo ma l’edificio, nel centro di Santiago, è completamente distrutto e c’è pericolo per possibili crolli. Non ci sono vittime ma in città la situazione è scappata di mano per gli attentati che si ripetono, i trasporti sono fermi e il clima è di paura. Lo si è appreso da fonti locali.