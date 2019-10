(ANSA) – TORINO, 19 OTT – “Si sono allargate le panchine per poi rimanere sui tre cambi. Ce ne vogliono 4-5”. Walter Mazzarri torna a parlare della necessità di consentire un maggior numero di cambi, suo ‘cavallo di battaglia’ ripreso in settimana anche dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Sono contento che finalmente un presidente lo abbia detto ad alta voce – sottolinea Mazzarri – e penso che tutti gli allenatori siano d’accordo con me”. “Allungare le panchine e non aumentare i cambi ha poco senso – insiste il tecnico granata -. E’ una riflessione a cui tengo tanto, una causa che ho sempre perorato. Se lo dice De Laurentiis, che è un presidente importante, spero non rimanga inascoltata”. (ANSA).