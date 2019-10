(ANSA) – MILANO, 19 OTT – “Ibrahimovic? Con grandissimo rispetto verso di lui, parlare di altri giocatori non è giusto per quel che mi stanno dando i miei calciatori e che spero continuino a darmi, ho fiducia in loro”. Così il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha commentato le voci su un possibile ritorno in nerazzurro di Zlatan Ibrahimovic. “C’era molto dispiacere per l’infortunio di Sanchez da parte mia e dello staff medico – ha aggiunto durante la conferenza alla vigilia della gara con il Sassuolo -. Aveva anche cominciato a dare un grande apporto, ora deve essere bravo a rialzarsi più forte di prima. A volte alcune tegole possono dare opportunità e stimoli per fare ancora più quadrato ed essere più uniti. Noi dobbiamo uscire più forti dalla disavventura”.