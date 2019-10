(ANSA) – ROMA, 19 OTT – Domenica 27 ottobre 2019, alle 10,30, andrà in scena la prima edizione della mezza maratona L’Aquila Città del Mondo, prova competitiva sulla distanza di 21,097 km e non competitiva sui 5 km, organizzata da Atleticom Asd e patrocinata dal Comune dell’Aquila, dal Consiglio regionale d’Abruzzo e finanziata in parte grazie agli strumenti del Programma Restart. Il percorso della gara è studiato per toccare alcuni tra i luoghi simbolo della ricostruzione post-terremoto. La prova non competitiva di 5 Km, la staffetta 4X5 km e la marcia di 5 km prenderanno il via immediatamente dopo che sarà scattata la prova di corsa. La gara entrerà subito nel vivo grazie a un percorso tecnicamente impegnativo e variegato per la presenza di alcuni chilometri su fondo sterrato e la salita (con una media del 7% di pendenza) dell’ultimo chilometro e mezzo con ingresso a Porta Napoli e arrivo di nuovo alla villa comunale.