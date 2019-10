(ANSA) – ROMA, 19 OTT – “Io non mi so spiegare questo atteggiamento che rischia di non raccontare una manovra tutt’ altro che scontata. Sono polemiche incomprensibili. Gli alleati ci dicano se è cambiato qualcosa, se non ci sono più le ragioni per una scommessa, per noi le ragioni ci sono, ci fidiamo di Conte e degli alleati. Ma se la fiducia è venuta meno lo si dica”. Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a L’Intervista di Maria Latella su Skytg24.