(ANSA) – ANCONA, 19 OTT – “Motore nell’emergenza, motore nella quotidianità e anche delle grandi esperienze delle Marche: questo rappresenta la Protezione Civile per noi, un esercito di oltre 17 mila volontari, tra i quasi 200 gruppi di Protezione Civile comunale e le altrettante associazioni di volontariato, cui va tutto il riconoscimento della Regione Marche per quello che è stato fatto nelle giornate del sisma, dal quel 24 agosto fino ad oggi, perché c’è chi fa ancora oggi attività per quelle popolazioni”. Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli, intervenendo a Loreto alla Giornata del Volontariato di Protezione Civile delle Marche. “Fin dal primo giorno del terremoto – ha aggiunto -, il loro è stato un servizio essenziale. Una presenza preziosa, fatta di piccole cose e di grandissimo impegno, che ci ha permesso di gestire la più grande emergenza che le Marche hanno avuto dal dopoguerra. Oggi è il momento di ricordare quanto è stato fatto, le oltre 61 mila giornate da volontario che sono state donate durante il sisma”. “Il tempo che si dona agli altri è un tempo che si sottrae alla famiglia, agli affetti e alle persone vicine – ha proseguito Ceriscioli -. Ma sono convinto che le persone che ci vogliono bene sanno quanto è importante il nostro servizio: nel mese di ottobre 2016 eravamo arrivati a quasi 65 mila sfollati, che hanno trovato conforto e aiuto da chi gestiva la mensa, da chi ha indirizzato le persone verso le strutture di accoglienza, da chi ha fatto il proprio dovere”. L’impegno della Protezione Civile c’è anche in situazioni di normalità: “non dimentichiamo che la Protezione Civile è una presenza quotidiana nella vita della nostra regione: non c’è manifestazione di grande importanza, o anche locale, che non veda la sua presenza e il suo volontariato. Per questo vogliamo ringraziarvi e confermare la vicinanza della nostra regione a questo grande movimento di uomini e donne, di tutte le età, di tutte le generazioni, che provengono da ogni parte del nostro territorio. Grazie, grazie, grazie – ha concluso -, anche se il vero premio per voi sta nel volto di quei cittadini che trovano ogni volta nel volontario di protezione civile una risorsa per le proprie difficoltà”.