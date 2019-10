(ANSA) – ROMA, 19 OTT – “Oggi Berlusconi e co. sono in piazza per difendere i loro amici, i colossi, una parte del sistema che il MoVimento 5 Stelle vuole colpire duramente. Un altro motivo valido perché il carcere ai GRANDI EVASORI diventi presto legge. Il bivio è questo e solo noi abbiamo il coraggio di cambiare rotta. Colpire i grandi, per rendere giustizia a milioni di piccoli imprenditori, di partite Iva, di liberi professionisti, di commercianti e artigiani che, a fatica, scontano ancora oggi le bugie di chi li ha governati per decenni”. Così Luigi Di Maio in un post su Facebook.