(ANSA) – ROMA, 19 OTT – Si è conclusa a Trani l’Assemblea Generale dei soci della Lega Navale Italiana. Dopo una 3 giorni ricca di lavori e di interventi, con oltre 120 delegati provenienti da tutta Italia, sono stati eletti i componenti del Direttivo. Gli eletti che andranno in carica da maggio, sono Umberto Verna, Raffaele Mancuso e Roberto Galasso. Soddisfatto per la buona riuscita dei lavori il presidente Nazionale della LNI, Maurizio Gemignani. “Questa 3 giorni è la dimostrazione di come l’Assemblea riesce sempre a esprimere il meglio. La nostra associazione – ha chiarito – è come un bastimento disincagliato da poco. I giovani, senza dubbio, saranno coloro che daranno il contributo maggiore in futuro”. Parlando degli scenari futuri, Gabriele Botrugno (dg della Lega Navale Italiana) ha voluto porre l’attenzione su alcuni progetti. “Il nostro intento, attraverso la figura dei delegati scolastici, è di incontrare le scuole per un’opera di proselitismo e, quindi, portare le nuove generazioni nella Lega Navale Italiana”.