(ANSA) -PERUGIA, 19 OTT – “Stiamo lavorando a un decreto terremoto anche per l’Umbria, sono vicinissimo alla popolazione umbra. Sto cercando di far confluire con un ulteriore provvedimento normativo quello che serve per accelerare le attività di ricostruzione”: lo ha detto dice il premier Giuseppe Conte parlando a margine della sua visita a Eurochocolate, a Perugia.