(ANSA) – ROMA, 19 OTT – “Avevo già visto il Bologna, è una squadra ben messa in campo e che ci ha messi in difficoltà. Alla fine, però, abbiamo meritato di vincere. L’importante era mettere assieme dei punti per andare avanti in classifica. Dietro la linea dei loro centrocampisti abbiamo cercato degli spazi, non era facile contro una squadra in forma. Giocare contro il Bologna non è semplice”. Così Miralem Pjanic, parlando a Dazn dopo il successo della Juventus sul Bologna per 2-1. “Noi stiamo giocando bene, ci stiamo perfezionando, ci divertiamo, dobbiamo solo imparare a chiudere prima le partite. Io sono contento dei gol, dell’inizio di stagione e spero di continuare così”, aggiunge.