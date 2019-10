(ANSA) – ROMA, 20 OTT – La domenica di Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) parte con una difficoltà. Il toscano trascorre gran parte del warm up nel box per risolvere un problema tecnico. Una volta spenti i semafori perde alcune posizioni per poi recuperare fino a tagliare per primo la linea del traguardo in una lotta che vede coinvolti altri cinque piloti. Secondo posto per il vincitore della gara a Buriram, Albert Arenas (Gaviota Angel Nieto Team) che mette in fila i primi due podi consecutivi nel mondiale. Terzo troviamo Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46) che, insieme allo spagnolo, riesce a strappare la posizione a Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) nel finale togliendogli la possibilità di salire sul podio nella sua gara di casa. Dalla Porta vince la seconda gara di una stagione che lo vede al comando della classifica generale grazie alla costanza nell’incassare i risultati. Lorenzo dedica questa vittoria a nonna Nicoletta che onora fin dall’inizio della sua carriera correndo col numero #48, l’anno di nascita.