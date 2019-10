(ANSA) – ROMA, 20 OTT – “Sono sicuro che l’expo di Dubai 2020 sarà un’occasione preziosa di sviluppo per le nostre aziende”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Matera all’evento ‘One Year to go’ per la presentazione del Padiglione Italia, alla presenza del collega emiratino Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, con il quale si è “congratulato per il numero record di 192 partecipanti”. “Il nostro padiglione, e anche il modo e i materiali con cui sarà costruito, rappresenterà il principio di sostenibilità e l’eccellenza e il ‘know how’ delle nostre aziende che poche volte ho incontrato nel resto del mondo”, ha aggiunto il ministro. “Il tema del Padiglione Italia, ‘La bellezza unisce le persone’, non è solo in senso puramente estetico ma della bellezza dell’innovazione e della conoscenza: vogliamo fare del padiglione un ‘innovation hub’ che permetterà ai visitatori un vero e proprio viaggio nell’Italia della bellezza, del Made in Italy, della sua storia e delle sue arti”, ha proseguito Di Maio.