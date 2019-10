(ANSA) – LONDRA, 20 OTT – Boris Johnson avrebbe ricevuto rassicurazioni, nelle sue conversazioni con Donald Tusk e altri leader europei, che hanno preceduto l’invio della lettera non firmata per la richiesta condizionata di una proroga della Brexit, che l’istanza non riceverà una risposta in tempi brevi: forse non prima di un vertice straordinario Ue, il 28 ottobre. Lo scrive oggi il Sunday Times citando fonti di Downing Street. La manovra aiuterebbe il premier Tory a far montare la pressione sul Parlamento di Westminster fino all’immediata vigilia della scadenza del 31 ottobre, rafforzata dalla minaccia (almeno teorica) avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron di un possibile veto all’estensione, e di conseguenza di un no deal. Nel frattempo il governo ripresenterà l’accordo di divorzio raggiunto da Johnson con Bruxelles in aula, allegato alle leggi attuative connesse, per cercare di ottenere l’ok finale in modo da assicurare comunque l’uscita dall’Ue del Regno Unito per fine mese.