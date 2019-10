(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Sette anni dopo l’ultima volta Nicolas Colsaerts torna a imporsi sull’European Tour. A Guayncourt il belga vince l’Open di Francia e festeggia il terzo trofeo in carriera sul massimo circuito continentale. Sul percorso del Le Golf National, teatro della Ryder Cup 2018, Colsaerts ha difeso un successo costruito nel terzo round. Firmando l’impresa nell’ultimo giro, con un totale di 272 (-12) colpi, pur senza brillare. Il 36enne di Schaerbeek s’è difeso dagli attacchi del danese Joachim Hansen, tra le sorprese dell’Open d’Italia, secondo con 273 (-11). Terzo posto per il sudafricano George Coetzee (274, -10), quarto per l’americano Kurt Kitayama (275, -9), protagonista di un altro piazzamento nella Top 5. Tra gli azzurri Lorenzo Gagli, 32/o con 285 (+1), ha avuto la meglio su Renato Paratore, 40/o con 286 (+2). Bel finale per Alex Noren. Lo svedese, vincitore nel 2018, s’è piazzato 18/o (281, -3) dopo una settimana passata a rincorrere.