(ANSA) – ROMA, 20 OTT – “Oggi sono contento”: il punto strappato alla ‘sua’ Roma al suo debutto sulla panchina sampdoriana soddisfa Claudio Ranieri: “Sono soddisfatto – ammette a Sky nel dopo partita – soprattutto dopo solo una settimana di allenamento e contro una Roma buonissima e che fa un gran possesso palla. Non volevamo farli entrare centralmente, perché lì la Roma è molto forte e i ragazzi sono stati bravi a portarli sempre sugli esterni. Comunque, come prima partita i ragazzi oggi hanno dato tutte e sono contento”, ammette il tecnico ch proprio oggi spegne 68 candeline. Entrato in campo commosso per il sostegno dei nuovi e vecchi tifosi (“si vede che mi sto rincoglionendo”, scherza), Ranieri parla anche delle difficoltà ambientali trovate al suo arrivo a Genova: “Ne ho passate tante nella mia carriera ma per me è importante il campo. Certo, mi farebbe piacere se ci fosse coesione da parte di tutti ma i tifosi ci sono stati di aiuto”.