(ANSA) – ROMA, 20 OTT – “L’AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell’individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista”. Così la Roma con un post pubblicato su Twitter in seguito a quanto avvenuto nel pomeriggio a Marassi in occasione della gara con la Sampdoria.