(ANSA) – ROMA, 21 OTT – “Il voto in Umbria non è un test nazionale. Quella che stiamo costruendo è una nuova proposta per la regione cercando di applicare un modello di discontinuità”: lo ha detto Vincenzo Bianconi, candidato presidente per il patto civico tra Pd e Movimento 5 stelle nel corso di un ANSA forum. L’imprenditore è stato intervistato dal direttore dell’agenzia Luigi Contu. “Gli umbri – ha sottolineato Bianconi – devono votare con la testa e non con la pancia. Se votano noi scelgono una nuova strategia e una nuova visione del futuro”.