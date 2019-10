(ANSA) – ANCONA, 21 OTT – “Contrarietà rispetto alla riforma della prescrizione che poi più che una riforma è stata un emendamento”. Così la deputata Lucia Annibali (Italia Viva), avvocatessa pesarese, componente della Commissione Giustizia della Camera che ha parlato ad Ancona della riforma sulla prescrizione nell’assemblea indetta dalla camera penale per lo sciopero nazionale. “È stato un momento difficile, drammatico, – ha detto – per il metodo usato, perché è avvenuta con delle imposizioni, inserita nella ‘spazza corrotti’, senza un confronto da parte del ministro. Ci siamo ritrovati con una conferenza stampa che annunciava che era stata approvata”. Al centro della protesta degli avvocati l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2020, della riforma che prevede l’interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado (condanna o assoluzione). Annibali ha riferito che la Commissione di cui fa parte, nei giorni scorsi ha incontrato il ministro Bonafede per tentare un rinvio secco della riforma di almeno un anno. Questo per fare in modo da legarla alla riforma del processo penale. “La vera sfida è costruire una giustizia non populista – ha osservato Annibali – non strutturata per fare leva sulla pancia delle persone. Ci vuole più serietà in politica. Stiamo lavorando con la maggioranza per bloccare questa riforma”. All’assemblea ad Ancona hanno partecipato molti avvocati del foro di ancona tra cui il presidente della locale Camera penale, avv. Fernando Piazzolla, e il presidente del Consiglio dell’ordine di Ancona Maurizio Miranda. Da anni, ha ricordato Miranda, c’è una carenza di organico amministrativo (nel tribunale di Ancona ndr) del 30%: “Su una pianta organica di 54 unità, ne mancano 19. Qui per la giustizia non si spende. Con questi numeri gli uffici non vanno avanti. La situazione è drammatica”.