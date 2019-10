(ANSA) NAPOLI, 21 OTT – Guai in difesa per Carlo Ancelotti in vista della sfida di Champions League di mercoledì contro il Salisburgo. Alla trasferta austriaca non parteciperanno Mario Rui, vittima di un affaticamento muscolare, e Ghoulam che il tecnico ha lasciato a Napoli a cercare di ritrovare la forma migliore. Assenti per infortunio anche Maksimovic e Hysaj. Il Napoli parte quindi per Salisburgo con due terzini di ruolo, Malcuit e Di Lorenzo, e i due centrali Koulibaly e Manolas, che oggi ha lavorato solo in palestra, oltre al giovane Luperto. Questa la lista dei convocati del Napoli: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.