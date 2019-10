(ANSA) – TORINO, 21 OTT – “Non credo che domani Ramsey possa essere della partita, mentre Danilo non so se ha i 90′ nelle gambe”. Maurizio Sarri aggiorna il quadro degli infortunati alla vigilia di Juve-Lokomotiv Mosca: “Aaron non ha nessun problema dal punto di vista muscolare, perché gli esami non hanno evidenziato lesioni, ma sotto sforzo ha una sensazione di affaticamento all’adduttore e questo può essere un rischio in questo momento – ha aggiunto sul conto del trequartista gallese -. Danilo si allena con noi da qualche giorno, sta bene e dal punto di vista clinico è recuperato. La sensazione è che lo sia anche da quello agonistico”.