(ANSA) – ROMA, 21 OTT – “La Commissione europea chiederà all’Italia informazioni supplementari sulla legge di bilancio approvata “salvo intese” dal governo la scorsa settimana. In parole povere in queste ore nella maggioranza stanno litigando su una bozza di documento che per l’Ue è già carta straccia”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.