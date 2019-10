(ANSA) – BOSTON (USA), 21 OTT – Successo del 4 Con delle Fiamme Gialle nella 55/a edizione della ‘Head of the Charles”, classica internazionale del canottaggio che si disputa a Boston. Nella categoria dedicata ai Senior del Quattro Con, i gialloverdi Domenico Montrone, Niccolò Pagani, Emanuele Fiume e Leonardo Pietra Caprina, hanno conquistato il gradino più alto del podio. Così sono entrati di diritto nella storia della manifestazione come primo equipaggio italiano a trionfare sul fiume Charles dal 1965, anno della prima edizione della regata. “Sono molto contento, è un’emozione indescrivibile gareggiare alla ‘Head of the Charles’ – ha commentato Montrone -: per tutto il percorso, dalla partenza fino all’arrivo, siamo stati ‘sommersi’ dal tifo degli spettatori. Siamo riusciti a ottenere qualcosa di straordinario, i nostri nomi resteranno scritti nella storia della competizione: ogni canottiere sogna di vincere qui”. Il 4 Con gialloverde ha concluso il percorso in 15.48.855, con quattro secondi sul quartetto della Brown University.