(ANSA) – PARIGI, 21 OTT – Cartellino rosso al Mondiale, poi il ritiro: un altro Bleu segue le tracce di Zinedine Zidane e rinuncia alla nazionale dopo essere stato espulso provocando l’eliminazione della Francia. Sébastien Vahaamahina, fuori ieri contro il Galles per una gomitata, ha annunciato oggi che il suo sfortunato quarto di finale è stata l’ultima apparizione con la maglia della nazionale. 28 anni, nato in Nuova Caledonia, 46 volte in nazionale, il seconda linea ha assestato ieri una violenta gomitata al gallese Aaron Wainwright al 49′, quando i Bleus stavano dominando per 19-10. La partita è poi finita 20-19 per i gallesi e Vahaamahina è diventato il colpevole numero 1 dell’improvviso crollo dei francesi. “Si è trattato della mia ultima partita con la Francia” ha scritto oggi il giocatore in un comunicato al giornale Midi Olympique. Precisando che si tratta di una decisione “presa da mesi” ma comunicata soltanto alle persone “coinvolte”, ct Brunel e qualche compagno di squadra.