(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Il confronto sulla manovra si aprirà a Palazzo Chigi alle 19, con un incontro tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione M5s guidata da Luigi Di Maio. Alle 17.30 è previsto poi, a quanto si apprende, l’incontro con Dario Franceschini e Antonio Misiani per il Pd, alle 18 il premier vedrà Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Italia viva e alle 18.30 una rappresentanza di Leu guidata da Roberto Speranza. Alla fine dei colloqui “bilaterali” con i partiti di maggioranza, dunque a ridosso del Consiglio dei ministri delle 19, dovrebbe esserci poi un vertice di Conte con i quattro capi delegazione dei partiti per chiudere l’intesa di maggioranza su eventuali modifiche alla legge di bilancio e al decreto fiscale.