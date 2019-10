(ANSA) – CASERTA, 21 OTT – Un anziano è stato trovato morto con ferite d’arma da taglio in un’abitazione di Mondragone, nel Casertano. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia che stanno indagando per omicidio. Il corpo è stato condotto all’istituto di medicina legale per l’esame autoptico. (ANSA).